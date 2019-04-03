Раскрыты сроки выхода iPhone SE 2

Корпорация Apple планирует выпустить компактный iPhone с экраном 5,42 дюйма в 2020 году. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на собственные источники в цепи поставок.

Помимо iPhone с небольшим экраном компания выпустит модель с 6,06- и 6,67-дюймовыми дисплеями. Эти модели будут отличаться от нынешнего ряда, представленным iPhone Xr с экраном на 6,1 дюйма и iPhone Xs и Xs Max с диагональю 5,8 и 6,5 соответственно. Предполагается, что поставщиками экранов могут стать Samsung или LG, которые сейчас работают над технологией нанесения сенсорного слоя на стекло. Это позволит уменьшить рамки вокруг экрана и толщину дисплея.

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Также сообщается, что в 2019 году Apple произведет минорное обновление своей линейки и выпустит улучшенные версии iPhone Xs и Xr. Источник рассказал, что Apple планирует реализовать около 80 миллионов iPhone в первой половине 2019 года и около 180 до конца года.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году, и на данный момент это самый компактный смартфон Apple, который компания продолжает поддерживать. При этом производство его прекратилось после анонса Xs и в магазинах доступны лишь нераспроданные модели.

В конце марта в сети опубликовали снимок чертежа нового iPhone, который, по слухам, получит название XI. На чертеже показано, что смартфон будет такой же формы, что и iPhone X и Xs. Главной особенностью является вырез под камеру, в котором будут находиться три модуля. В ранних утечках указывалось, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора.

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