Джонсон назвал уважение к традициям ключевым отличием россиян от американцев

Россияне отличаются от американцев исторической памятью и уважением к традициям. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в беседе с РИА Новости.

«Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. Опора на традиции, историю, религию — это очень мощные силы (у граждан России — прим. «Ленты.ру»). И историческая память. Русские не забывают», — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что жители США могут многому поучиться у россиян. По словам эксперта, в России люди не пытаются обмануть или извлечь выгоду из других, а стремятся к сотрудничеству.

Ранее Джонсон высказал мнение, что значительная часть украинского и западного истеблишмента придерживается нацистских взглядов, нацеленных на уничтожение русского народа.