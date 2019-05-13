Раскрыты возможности нового поколения iPhone

Издание Bloomberg раскрыло ряд характеристик новых iPhone, которые представят осенью 2019 года.

По информации издания, Apple планирует выпустить три смартфона. Все они получат новый процессор A13, массовое производство которых начнется в мае. Также следующие iPhone Xs и Xs Max будут оснащены третьей основной камерой со сверхшироким углом обзора. Дополнительный модуль камеры с поддержкой оптического зума получит и новый iPhone Xr.

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Внешне устройства не будут отличаться от предшественников. Однако указывается, что Xs и Xs Max станут на полмиллиметра толще. Они получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

В конце марта в сети публиковали снимок чертежа нового iPhone. Ключевое отличие заключается в наличии выреза под три камеры. Предполагается, что новые устройства получат название iPhone 11, или XI.

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