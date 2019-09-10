Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой

Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Смартфоны внешне практически не отличаются от предшествовавших iPhone Xs и Xs Max: они получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Корпус так же выполнен из стекла и стали. Экран телефона на 15 процентов энергоэффективнее прошлого поколения и имеет яркость до 1200 нит.

Основная камера состоит из трех модулей: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный как у iPhone 11 и зум-объектив с трехкратным модулем. Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К. Новая технология Deep Fusion позволяет делать одновременно девять снимков, с помощью которых складывается единое изображение в высоком разрешении.

По словам производителя, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max — на пять часов дольше Xs Max. В комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro. У него такой же процессор Apple A13, как у обычного iPhone 11.

Смартфон выйдет с темно-зеленом, белом, черном и золотом цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составляет 1000 долларов (около 65 тысяч рублей), а Pro Max — 1100 (72 тысячи рублей). Продажи начнутся 20 сентября.

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