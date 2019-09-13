Названы главные новые смартфоны года

Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, добавив устройства, вышедшие в середине 2019 года. Обновленный рейтинг доступен на сайте организации.

Специалисты протестировали новые OnePlus 7 и 7 Pro, Sony Xperia 1, Google Pixel 3a и 3a XL, Xiaomi Mi 9T и другие новинки. Единственными новыми устройствами, попавшими в топ-10 лучших смартфонов, стали Galaxy Note 10+ и Note 10 (второе и пятое места соответственно). Несмотря на то что основная камера новых смартфонов Samsung осталась такой же, эксперты заявили об улучшении качества фото и видео.

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Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Galaxy S10+, iPhone Xs Max лишь на шестом месте. Остальные новые устройства, протестированные организацией, не вошли в топ-12.

В августе эксперты европейской ассоциации Expert Imaging and Sound Association (EISA) назвали главные устройства 2019 года. Лучшим смартфоном года по их версии стал Huawei P30 Pro. OnePlus 7 Pro назван самым продвинутым смартфоном года, а Honor 20 Pro получил награду в номинации «Лайфстайл-смартфон» за аккумулятор на четыре тысячи миллиампер-часов и неплохую камеру. Лучшим доступным смартфоном назван Xiaomi Redmi Note 7.

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