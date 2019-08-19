Названы лучшие смартфоны года

Эксперты европейской ассоциации Expert Imaging and Sound Association (EISA) составила топ лучших устройств 2019 года, а также назвала главные смартфоны. Итоги доступны на сайте организации.

Лучшим смартфоном года по их версии стал Huawei P30 Pro. Специалисты указывают, что компании удалось совершить очередной прорыв в мире мобильной фотографии благодаря пятикратному оптическому зуму, а также похвалили разработчиков за наличие защиты от воды, высокую автономность и поддержку карт памяти объемом до 512 гигабайт.

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OnePlus 7 Pro назван самым продвинутым смартфоном года, так как обладает мощным процессором, 12 гигабайтами оперативной памяти и безрамочным дисплеем, занимающим 88 процентов фронтальной панели. Honor 20 Pro получил награду в номинации «Лайфстайл-смартфон» за аккумулятор на четыре тысячи миллиампер-часов и неплохую камеру. Лучшим доступным смартфоном назван Xiaomi Redmi Note 7.

Также специалисты EISA выбрали лучший электро-транспорт — им стал самокат Xiaomi Mi Scooter Pro. Лучшими наушниками с системой активного шумоподавления стали Sony WH-1000XM3, лучшими беспроводными «затычками» назвали JBL Reflect Flow.

В июне 2019 года эксперты «Роскачества» обновили список лучших смартфонов, добавив новые устройства, вышедшие в начале 2019 года. Huawei P30 Pro смог занять в этом топе лишь восьмое место. Его обошли Samsung Galaxy S10+, S10, Note 9, iPhone XS Max и другие телефоны.

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