Названа лучшая питьевая вода для детей

Роскачество проверило детскую бутилированную воду, продающуюся в магазинах, и установило, продукты каких марок являются самыми лучшими для детей. Об этом свидетельствуют результаты проверок, опубликованные на сайте организации.

В общей сложности специалисты проверили воду 21 бренда, и все образцы оказались безопасными для употребления (их проверяли на содержание энтерококков, кишечной палочки, наличие нефтепродуктов, нитратов и тяжелых металлов).

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Важным показателем качества воды для детей является содержание калия, наличие которого в рационе влияет на развитие ребенка с самого раннего возраста. По мнению экспертов, оптимальное содержание калия в воде для детей — от двух до 20 миллиграммов на литр.

По данным Роскачества, в этом диапазоне калий нашли в воде 13 из 21 торговой марки: «Черноголовка», «ФрутоНяня», «Калинов родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Бабушкино лукошко», AquaKids, «Ашан Baby», «Сенежская малютка», Slavda superkid, «Монастырская».

У некоторых производителей содержание калия на маркировке оказалось недостоверным. К таким маркам эксперты отнесли воду «Мотя», «Каждый день», Evian, «Архызик», «Агуша» и «Калинов родничок». В Роскачестве напомнили, что опасно как излишнее содержание калия, так и его недостаток.

Ранее в сентябре Роскачество нашло следы пестицидов в семи образцах яблочного пюре, представленного на российском рынке в качестве детского питания.

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