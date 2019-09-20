В российском детском фруктовом пюре нашли пестициды

Роскачество нашло следы пестицидов в семи образцах яблочного пюре, представленного на российском рынке в качестве детского питания, сообщает РИА Новости.

Всего служба проверила 24 продукта стоимостью от 13 до 105 рублей за упаковку, произведенных популярными торговыми марками из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Сербии и Латвии. В двух образцах были найдены следы пропаргита, который используют для борьбы с клещами. Также в детском питании выявлено ничтожное количество пириметанила, с помощью которого уничтожают плесень и грибы в растениях.

Согласно российским стандартам, в детском пюре не должно быть никаких посторонних добавок, красителей, консервантов, специй, сахара и соли.

Главный внештатный диетолог Минздрава научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сообщил «Говорит Москва», что некачественная пищевая продукция должна быть изъята из продажи.

«Требования и нормативная база для продуктов детского питания, особенно [для детей] до трех лет, — к ним особые требования, и практически везде содержание остаточных количеств [пестицидов] не допускается, чувствительность очень высокая», — сказал врач. Он предположил, что работники предприятий допустили нарушения на входном контроле сырья.

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