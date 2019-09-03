Российские арбузы и дыни оказались опасными

Российский арбузы и дыни оказались некачественными из-за повышенного содержания металлов и других химических элементов. Такие продукты противопоказаны тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования специалистов Центра гигиены и эпидемиологии.

Эксперты проверили бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Они исследовали дыни сорта «Гуляби» из Ростовской области, арбузы из Крыма и огурцы сорта «Мева» из Белгородской области. Также они проверили виноград «Плевен», яблоки «Женева эрли» и персики от ООО ИЦ «Колибри» из Краснодарского края, укроп, петрушку и зеленый лук из Тульской области.

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Выяснилось, что по показателям качества (содержание железа, калия, кальция, магния, натрия и фосфора) требованиям соответствуют только персики. В дынях и арбузах значительно превышено содержание калия, а также других веществ — в отдельных случаях в десятки раз. Проблемы с калием выявлены у огурцов, фруктов и зелени. В дынях и укропе также оказалось повышенное содержание нитратов.

Как пояснили специалисты, причиной высокого уровня калия могли стать климатические особенности места произрастания и влияние пестицидов и удобрений. Они пришли к выводу, что в данном случае на уровень калия в продуктах повлияло именно злоупотребление калийными удобрениями со стороны производителей.

Такие продукты противопоказаны людям с хронической почечной недостаточностью, пояснила ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева. В то же время она добавила, что фрукты и овощи с высоким содержанием калия могут быть полезны людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и высокой отечностью.

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