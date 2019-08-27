Россиян предупредили о дизентерии и ботулизме в продуктах «с рук»

Покупка продуктов в несанкционированных точках продаж, то есть «с рук» и без соответствующей документации от органов контроля, чревата многочисленными рисками. Среди них угроза заболевания дизентерией, сальмонеллезом и ботулизмом. Об опасностях, подстерегающих россиян, говорится в материале на сайте Роскачества.

По мнению экспертов, в зоне особого риска находятся молочные, мясные и рыбные продукты, а также грибы и соления. В домашних условиях нельзя провести полноценную дезинфекцию оборудования, нельзя проверить сырье на наличие возбудителей опасных заболеваний, а конечный продукт может испортиться из-за некачественного хранения.

Отдельную опасность представляет упаковка, которая не предназначена для пищевых продуктов, но частники об этом не знают. Например, тара может содержать в составе токсичные краски и другие опасные компоненты или же не в состоянии обеспечить герметичность, которая требуется по условиям хранения продукта.

Как пояснил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, продавцы на улице часто не имеют документов на продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки. Вместо этого они пытаются привлечь покупателя внешними атрибутами — табличкой с надписью «парное молоко» или маской пчеловода, которая якобы должна доказывать, что перед покупателем настоящий пасечник. На самом деле с рук чаще всего торгуют перекупщики, отметил чиновник.

В организации добавили, что нередко наблюдали в уличных овощах и фруктах высокий уровень нитратов и пестицидов, а в меде — остатки антибиотиков, которые не выводятся из организма пчел и переходят в конечный продукт. К такому результату приводит несоблюдение инструкций по применению средств защиты растений и животных.

Ранее Роскачество назвало главные признаки качественной «докторской» колбасы и объяснило, как должен храниться в магазине популярный продукт, чтобы не испортиться.

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