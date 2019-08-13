Названы главные признаки «правильной» колбасы

Натуральная «Докторская» колбаса, произведенная по ГОСТу, должна содержать свинину и говядину, и в ее составе не должно быть курицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента исследований Роскачества Людмилу Викулову.

По ее словам, по рецепту в «Докторскую» колбасу, помимо свинины и говядины, должна входить вода, куриные яйца или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (мускатный орех или кардамон). Однако в колбасе не должно быть ни курицы, ни растительных белков, ни клетчатки и крахмала.

При выборе «Докторской» колбасы следует обратить внимание на условия хранения. Также необходимо помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности. Специалисты добавили, что лучше выбирать колбасу без Е-добавок, поскольку все они являются условно-вредными и канцерогенными.

На вид колбаса должна быть упругой и без полостей. Цвет «Докторской» может варьироваться от розового до светло-розового. По консистенции колбаса должна быть без комочков и явных цветовых пятен.

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