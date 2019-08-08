Экономика
 
Последние новости
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
Президент Киргизии оценил действия Атамбаева при штурме
В Германии призвали поблагодарить русских
Супермаркет закрылся после публикации в сети видео с крысами на полках
Названы самые популярные породы кошек в России
Медвежонка застрелили после «прогулки» у российской школы
Названы главные причины распространенного типа рака
В Англии нашли самых сексуально активных болельщиков
Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии
Новости партнеров

Названы лучшие спагетти

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование спагетти и назвал самые полезные. Результаты исследование поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности исследователи проверили спагетти семи брендов: Makfa, Шебекинские, Gallina Blanca, «Роллтон» (обычные спагетти и яичные), Pasta Zara, «Экстра М», «Ладные». Лучшими исследователи назвали макароны «Шебекинские».

Специалисты заявили, что макароны «Роллтон яичные» и «Экстра М» относятся к спагетти из мягких сортов пшеницы, в связи с чем быстрее разварятся. То же может случиться со спагетти «Ладные», которые содержат существенную примесь мягкой пшеницы. Остальные макароны относятся к изделиям из твердых сортов пшеницы и лучше всего подходят для здорового питания, отмечается в исследовании.

По данным «Росконтроля», макароны «Шебекинские» имеют микротрещины на поверхности, а спагетти Gallina Blanca, обычные «Роллтон», Pasta zara, «Экстра М» оказались липкими после отваривания. Выяснили, что все исследованные образцы безопасны к употреблению. Однако в спагетти Gallina Blanca нашли достаточно высокое содержание фосфорных солей, что может говорить о присутствии в составе не указанных в маркировке фосфатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа лучшая русская колбаса
Назван лучший черный хлеб
Определены лучшие семечки
Другие материалы рубрики
Экономика00:09 7 августа

У них все дома

Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
21:49 7 августа

Китай и США подставили Германию

16:18 5 августа

Россиянам помогут избавиться от «зарплатного рабства»

19:50 7 августа

Золото взлетело в цене

Экономика07:04Сегодня

«Положение можно считать катастрофичным»

Топ-менеджер РФИ-Банка о сегменте электронных платежей
11:09 6 августа

Донские аграрии превысили прошлогодние показатели по сбору ранних зерновых

05:01Сегодня

Мир набрал долгов и установил неожиданный рекорд

19:08 7 августа

«Газпром» решил продаться

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
12:20 5 августа

Опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2019

20:09 7 августа

Россию сочли очень благополучной страной

19:20 7 августа

Нефть обрушилась

Россия
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Названы самые популярные породы кошек в России
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
В России прокомментировали позицию Турции по Крыму
Все материалы
Мир
«Они не хотят жить в боли»
 
Жертвами смертельного вируса стали сотни детей
Названы возможные кандидаты на место посла США в России
Президент Филиппин пообещал резать головы наркобаронам
Турция смогла договориться с США после военных угроз
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
«Запахло гражданской войной»
 
Все материалы
Бывший СССР
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Привет, Андрей!
Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
Заведены первые уголовное дела после штурма дома Атамбаева
Сторонников Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца из снайперской винтовки
Глава областной милиции в Киргизии перенес трепанацию черепа и впал в кому
Определено число участников столкновений в Киргизии
Атамбаев пригрозил последствиями стрелявшим спецназовцам
Все материалы
Экономика
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Китай и США подставили Германию
«Положение можно считать катастрофичным»
Топ-менеджер РФИ-Банка о сегменте электронных платежей
Золото взлетело в цене
Мир набрал долгов и установил неожиданный рекорд
«Газпром» решил продаться
Россию сочли очень благополучной страной
Все материалы
Силовые структуры
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
Дело против сотрудников ФБК передали в центральный аппарат СКР
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Не пожелавшая отвечать на вопросы россиянка подожгла полицейскую
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Предсказано катастрофическое извержение вулкана
Раскрыт способ Су-57 избежать удар F-22 и F-35
В английском колледже нашли захоронение сотни людей
OneWeb отозвала заявку на создание глобального российского интернета
Все материалы
Спорт
Виктор Чукарин«Этого человека невозможно победить»
Советский гимнаст прошел 17 концлагерей. А потом выиграл две Олимпиады
Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России
Лыжник Устюгов пожаловался на российских футболистов
Тренер сборной России одним жестом развязал международный скандал
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Канадский хоккеист избил игроков российского клуба после матча
«Краснодар» проиграл в дебютном матче Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Тарантино внес ясность в слухи об уходе из кино
«Я легко мог оказаться на обочине»
Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
Появились подробности прогулки Тарантино по Кремлю
ClairoГлавная новая музыка
Дневник старшеклассницы, рок в духе 60-х и любимец Канье Уэста
Левински станет продюсером сериала о секс-скандале вокруг Клинтона
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Рэпер L'One опроверг полюбовный уход Егора Крида от Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Названы лучшие способы победить лень
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Американка опозорилась из-за незнания географии
Фейковые видео с Бузовой и Киркоровым стали использовать для обмана россиян
Все материалы
Ценности
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников
Бренд решил заработать на культовом советском фильме из 80-х
Российский модный бренд скопировал одежду известного дизайнера и опозорился
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Жертвами аварии в Новороссийске оказались пассажиры автомобиля
Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске
Увеличилось число погибших после падения автобуса с обрыва в Новороссийске
Автобус с туристами упал в обрыв в российском городе
Российские курорты оказались не в почете у россиян
Все материалы
Из жизни
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Раздувшийся язык привел к остановке сердца у мужчины
Девушка приняла рак за беременность и умерла
Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер
Мужчина сразился с аллигатором и спас свою собаку из его пасти
Все материалы
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Из УАЗа сделали автомобиль для тушения лесных пожаров
Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio
Немецкие дилеры заменили Lada на китайские электрокары
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
У семьи погибшей в Польше российской гандболистки задумали отобрать квартиру
Донателла Версаче обзавелась особняком с 20 спальнями и 12 ванными
Неизвестные купили дачу Хрущева и Брежнева в Крыму
Москвичи утратили интерес к дешевому жилью
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы