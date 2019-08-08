Названы лучшие спагетти

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование спагетти и назвал самые полезные. Результаты исследование поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности исследователи проверили спагетти семи брендов: Makfa, Шебекинские, Gallina Blanca, «Роллтон» (обычные спагетти и яичные), Pasta Zara, «Экстра М», «Ладные». Лучшими исследователи назвали макароны «Шебекинские».

Специалисты заявили, что макароны «Роллтон яичные» и «Экстра М» относятся к спагетти из мягких сортов пшеницы, в связи с чем быстрее разварятся. То же может случиться со спагетти «Ладные», которые содержат существенную примесь мягкой пшеницы. Остальные макароны относятся к изделиям из твердых сортов пшеницы и лучше всего подходят для здорового питания, отмечается в исследовании.

По данным «Росконтроля», макароны «Шебекинские» имеют микротрещины на поверхности, а спагетти Gallina Blanca, обычные «Роллтон», Pasta zara, «Экстра М» оказались липкими после отваривания. Выяснили, что все исследованные образцы безопасны к употреблению. Однако в спагетти Gallina Blanca нашли достаточно высокое содержание фосфорных солей, что может говорить о присутствии в составе не указанных в маркировке фосфатов.

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