Названы способы распознать хорошее вино в магазине

Хорошее вино можно определить на глаз: оно должно быть прозрачным, чистым по цвету и не содержать осадка или хлопьев. Об этом специалисты Роскачества заявили в своих рекомендациях по выбору вина, пишет РИА Новости.

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В организации отметили, что в западных странах допускается содержание в вине винного камня — кристаллов темно-красного цвета. Они считаются естественными явлением для хорошего красного вина. Однако, согласно российскому ГОСТу, в напитке такого осадка быть не должно.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным. Допускается слегка золотистый цвет вина или же легкий зеленоватый или лимонный оттенок. Если молодое белое сухое вино отливает янтарем или по цвету напоминает нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислилось и преждевременно состарилось, и пить такой напиток не стоит.

После того как бутылка вина вскрыта, следует обратить внимание на запах напитка. Если аромат содержит сильные уксусные ноты, то в вине превышено содержание летучих кислот. Плохое красное вино может пахнуть, как вареная свекла, добавили в организации.

Жжение в горле после первого глотка вина означает наличие в напитке высокого уровня летучих кислот, избыток диоксида серы, который используется для защиты вина от окисления и решения проблем с микробиологией. В Роскачестве призвали также не употреблять такой напиток.

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