Россиян предупредили о дефиците шампанского

Крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Издание ссылается на данные компаний «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина». Их руководство указывает на нехватку собственного виноматериала, который приходится закупать за границей.

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Такая ситуация сложилась из-за принятого Госдумой 18 декабря закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он вносит изменения в обозначения различных видов продукции, так или иначе связанных с вином. Так, вина, сделанные полностью из российского винограда, будут продаваться с обозначением «вино России». Виноградосодержащие напитки необходимо будет выделять надписью «не является вином» на этикетке. Помимо этого, для производства российского вина нельзя будет использовать зарубежное сырье.

Запрет зарубежных виноматериалов приведет к снижению производства вина в России в два-три раза, считают опрошенные изданием специалисты. При этом соавтор законопроекта член Совета Федерации и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что документ не запрещает использование зарубежных виноматериалов — произведенную из них продукцию необходимо будет называть вином, изготовленным в России из импортного виноматериала.

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