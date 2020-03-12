Названы опасные для здоровья презервативы

В России выявили пять марок презервативов, которые оказались потенциально опасными для здоровья. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного «Роскачеством».

В общей сложности специалисты проверили презервативы с латексом 17 торговых марок: Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, in Time, «Гладиатор», Hasico, Torex и Viva.

Эксперты установили, что в презервативах «Гладиатор», «Гороскоп любви», «Страсть», Contex и «Гусарские» количество цинка и изопропанола превышает допустимые значения, что может быть опасным для здоровья. «Для человеческого организма такая находка грозит раздражающим воздействием», — пояснили специалисты, детально не разъяснив эффект, который эти вещества оказывают на организм.

В «Роскачестве» добавили, что презервативы всех исследованных торговых марок оказались прочными при растяжении и прошли тест на герметичность. Однако у презервативов Duett был обнаружен дефект «слипшаяся складка». Такой презерватив можно считать бракованным.

Лучшими презервативами в организации назвали марки Hasico, Torex, Vizit, in Time и Okamoto.

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