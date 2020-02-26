Названа опасность умных колонок

Умные колонки могут стать инструментом для кражи личной информации пользователей с ее последующей продажей на черном рынке. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Он напомнил, что любой динамик может использоваться как микрофон. Поэтому даже принудительное отключение штатного микрофона в гаджете не гарантирует, что девайс не «слушает» пользователя.

По утверждению Токаренко, больше всего информацией о пользователе желают завладеть рекламщики, чтобы в дальнейшем предлагать ему таргетированную рекламу. Также, говорит эксперт, за полученные умной колонкой данные готовы платить спецслужбы и преступники.

4 февраля Роскачество оценило 17 новых моделей портативных колонок стоимостью от 20 тысяч рублей. У экспертов возникли вопросы по поводу безопасности использования колонок с искусственным интеллектом. В частности, не удалось выяснить, куда устройства сохраняют личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ.

В декабре 2019 года сообщалось, что умная колонка помогла детям купить дорогие игрушки без ведома матери. Шестилетняя девочка и ее четырехлетний брат из пригорода Детройта, штат Мичиган, США, без ведома матери купили игрушек на 700 долларов (43,7 тысячи рублей) при помощи устройства.

В июле 2019 года Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику. В комментарии на сайте компания отметила, что аудиозаписи используются для анализа речи с целью улучшения распознавания языков.

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