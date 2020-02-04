Россиян предупредили об опасности умных колонок. Информация о новых моделях устройств размещена в исследовании на сайте Роскачества.

Роскачество оценило 17 новых моделей стоимостью от 20 тысяч рублей.

У экспертов возникли вопросы по поводу безопасности использования колонок с искусственным интеллектом. Отмечается, что производителям и разработчикам устройств необходимо решить ряд важных проблем. В частности, Роскачество обнаружило, что одно из устройств использует небезопасное встроенное приложение. Специалисты не смогли определить, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ.

Однако эксперты признали, что эта колонка имеет мощные басы и чистую подачу звука и могла бы получить более высокий балл, если бы была безопаснее. Также специалисты дали советы при выборе умных колонок. По их мнению, важны звучание и удобство подключения, адаптированное для российского пользователя.

В декабре 2019 года сообщалось, что умная колонка помогла детям купить дорогие игрушки без ведома матери. Шестилетняя девочка и ее четырехлетний брат из пригорода Детройта, штат Мичиган, США, без ведома матери купили игрушек на 700 долларов (43,7 тысячи рублей) при помощи устройства.

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