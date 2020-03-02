Подушки для сна стали причиной появления прыщей

Эксперты «Роскачества» проверили продаваемые в России подушки, выявив в некоторых причину появления прыщей. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Специалисты проверили продукцию нескольких торговых марок, как российских, так и зарубежных: Togas («Орион»), Dargez («РИО»), ECOTEX («Бамбук премиум»), Belashoff («Бамбук»), AlViTek.com («ЛЕН»), German Grass (nonAllergenic PREMIUM GRASS) и «Хилле» («Подушка мягкая»).

В подушках Dargez выявлено превышение уровня кислотно-щелочного баланса (pH). В частности, из-за их использования на лице может появиться жирный блеск и прыщи, объяснили в «Роскачестве». Действие знака качества для этого товара было приостановлено.

По стандарту «Роскачества», безопасным для кожи уровнем pH считается значение от 5,0 до 7,5. «Отклонение в большую сторону, которое и было обнаружено у этих подушек, свидетельствует о повышенном содержании щелочи», — констатировали специалисты.

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