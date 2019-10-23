Туристка пережила ночь в кишащей клопами кровати отеля

Туристка провела ночь в отеле и была покусана клопами 70 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя Лиза Адамс (Lisa Adams) и ее муж Стивен (Steven Adams) остановились в отеле сети Premier Inn в городе Бери-Сент-Эдмундс, Великобритания. Номер с двуспальной кроватью обошелся им в 58 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей). Ночью женщину многократно покусали насекомые. По словам Адамс, утром она обнаружила, что ее ноги и нижняя часть туловища были покрыты зудящими и воспаленными укусами.

«Укусы были на передней и задней части моих ног, от лодыжки до верхней части, а также на нижней части живота. Они очень зудели, но я не хотела их расчесывать, потому что они и без того болели», — приводит издание слова пострадавшей.

При этом муж Лизы Адамс, Стивен, не пострадал, так как спал на пуховом одеяле, а она легла на матрас и накрылась одеялом.

Женщина пожаловалась администратору гостиницы. Тот пообещал разобраться в ситуации и отметил, что в отеле не сталкивались с подобными проблемами в течение длительного времени.

Спустя шесть недель раны Адамс не только не прошли, но и загноились, а ее «кровь закипела». Однако, по словам представителя сети Premier Inn, они наняли внешних специалистов, которые не смогли найти «никаких признаков постельных клопов в комнате, в которой она провела ночь».

Ранее в октябре пассажирка вагона класса люкс украинского поезда №357/358, следовавшего по маршруту Рахов — Киев, обнаружила в своем купе клопов с кровью. Женщина увидела насекомых сначала на шторке, а затем и на постельном белье. Ее муж, который ехал в другом купе, нашел в своей постели клопов и их яйца.

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