В вагоне класса люкс украинского поезда нашли клопов с кровью

Пассажирка вагона класса люкс поезда №357/358, следовавшего по маршруту Рахов — Киев, обнаружила в своем купе клопов с кровью. Об этом сообщают «Факты».

Журналистка Мария Крыштопа обнаружила насекомых сначала на шторке, а затем и на постельном белье. Ее муж, который ехал в другом купе, нашел на своей постели клопов и их яйца.

Женщина разбудила проводницу, однако та отказалась помочь, сказав, что может только «забрать коврики». Когда скандал дошел до начальника поезда, он переселил Крыштопу и ее семью в свое купе, где обычно проводят время проводники.

В конце поездки муж пострадавшей вновь зашел в их купе, чтобы забрать билеты, и обнаружил, что на их местах едут другие люди. Крыштопа предположила, что это были безбилетники.

За билет журналистка заплатила 1041 гривну 75 копеек (2787 рублей). Она намерена добиваться компенсации от компании «Укрзалізниці», осуществляющей перевозки по этому маршруту, за испорченную поездку.

В сентябре 2019 года пассажирка поезда принялась делать педикюр своему попутчику прямо во время движения. Видео происходящего выложили в Instagram. Подписчики выразили возмущение в комментариях под роликом.

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