Россиян научили бороться с нашествием тропических постельных клопов

Роспотребназдор оперативно отреагировал на появление в российских городах тропических постельных клопов. На сайте ведомства предложены рекомендации по борьбе с этими насекомыми.

Специалисты отмечают, что клопы обитают не только в антисанитарных условиях, их можно встретить даже в пятизвездочных гостиницах. Если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома, отмечают в Роспотребназдоре.

Для того, чтобы не привезти этих насекомых домой из отпуска, дезинсекторы рекомендуют тщательно проверять кровати в гостиницах. Грязное белье рекомендуется складывать в плотно закрывающийся пакет, а по возвращении — отдать его в химчистку.

Дома важно регулярно проводить уборку с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, периодически осматривать диваны и ковры, а также обращать внимание на темные точки («засиженности») в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье и т. п.

Также предотвратить появление клопов поможет систематический ремонт квартир.

Если же вредители все-таки завелись, для их уничтожения и создания неблагоприятных условий среды обитания разработаны специальные дезинсекционные средства, которые можно применять самостоятельно.

Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Тропические клопы могут кусать свою жертву не только ночью, но и в светлое время суток. В основном они живут в щелях рядом со спальным местом, а также в плинтусах, выключателях, настенных лампах, пустотах под линолеумом, в книгах, за шторами и шкафами.

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