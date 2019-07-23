Кишащий тысячами клопов дом напугал дезинсектора

В канадском городе Ванкувер, провинция Британская Колумбия, дезинсекторы столкнулись с тяжелейшим случаем заражения клопами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Обычно эти насекомые ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в щелях и других темных местах, однако в зараженном доме их было слишком много. Пол и стены помещения покрывали тысячи клопов, которые даже не пытались скрыться.

«Я работаю в службе дезинсекции, и это был дом, который мы обрабатывали от клопов, — рассказывает дезинсектор Райан Осборн (Ryan Osborne). — Это, без сомнения, худшее, что я видел за всю карьеру. Весь дом был таким».

В феврале сообщалось, что в американском городе Клэрмор, штат Оклахома, суд закрыли для дезинсекции после того, как с адвоката посыпались клопы. Несколько клопов упали на документы прокурора.

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