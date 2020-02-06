В России нашли презервативы с цинком и спиртом

Специалисты Роскачества проверили презервативы самых популярных в России марок и нашли в них цинк и изопропиловый спирт в концентрациях, превышающих допустимую, сообщает ТАСС.
В организации пообещали в течение месяца опубликовать подробные результаты исследования, а также провести необходимые мероприятия в отношении проблемных производителей.
Под проверку попали 17 образцов презервативов из натурального латекса производства России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии. Они исследовались по 60 показателям, среди которых 49 отвечают за безопасность. Допустимый уровень цинка превышен в трех образцах, а по изопропиловому спирту — в двух.
Год назад, в канун Дня влюбленных, 14 февраля, Роскачество дало рекомендации по выбору презервативов. Главное, отметили специалисты, это подобрать правильный размер и проверить целостность упаковки, чтобы сползания изделия во время полового акта или же повреждения, чтобы может привести к незапланированной беременности.