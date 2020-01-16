Продаваемый в России черный перец оказался опасным

Роскачество проверило продаваемый в России черный перец. В некоторых приправах нашли плесень и бактерии кишечной палочки, что потенциально опасно для здоровья. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Проверке подверглись торговые марки черного молотого перца, произведенные в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Допустимое нормами Таможенного союза количество бактерий оказалось выявлено в перце девяти брендов, еще в четырех — превышено количество плесени.

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Также в некоторых случаях при помоле перец разбавляли посторонними примесями. Это было обнаружено в марках «Бабушкин хуторок», «Восточный гость», «Добрый гном», «Каждый день», «Кухенвиль» и «Царская приправа». Лучшими по итогу тестирования специалисты назвали перец «Индана», «Магия востока», Kamis, Cykoria S.A. и «Айдиго».

Ранее в январе глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. Среди них оказались, например, мороженое и печенье. Кроме того, по его словам, в стране постепенно учатся производить качественные сыры и хорошее вино.

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