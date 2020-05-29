Россиян предупредили о калорийности алкоголя

Россиян предупредили, что при соблюдении диеты стоит отказаться от алкоголя, так как он является высококалорийным продуктом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Роскачество.

В ведомстве рассказали, что в расчете на 100 граммов наименее калорийными алкогольными напитками являются пиво (42-74 килокалории) и сухое вино (64 килокалории).

Водка, по данным экспертов, содержит 235 килокалорий на 100 граммов, а коньяк — 240 килокалорий. Самыми питательными оказались сладкие ликеры — 327 килокалорий на 100 граммов.

Тем, кто заботится о здоровье, в Роскачестве посоветовали пить сухое вино, но не больше 100-125 миллилитров в день. Людям на диете рекомендуется совсем отказаться от алкоголя. «Алкоголь — отдельно, спортивные достижения — отдельно», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперты Роскачества назвали российские пельмени, опасные для здоровья. По результатам проверки на переисследование были направлены семь марок пельменей: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Все образцы оказались несоответствующими техрегламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

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