Названы опасные для здоровья российские пельмени

Эксперты Роскачества обнаружили марки российских пельменей, которые содержат опасные для здоровья бактерии кишечной палочки и сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование организации.

Роскачество уже проводило такую проверку раньше. По ее результатам на переисследование были направлены семь марок пельменей: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Все образцы оказались несоответствующими техрегламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в "Сибирской коллекции" — еще и сальмонеллу», — сообщили исследователи. Помимо этого, в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» выявили несоответствие заявленной в маркировке информации, поскольку в них оказалось меньше белка. Эксперты отметили, что пельмени нужно варить не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

Сальмонеллы — бактерии, способные вызывать тяжелые инфекционные заболевания у человека. Сальмонеллез чаще всего протекает в форме острой кишечной инфекции. Продукты, содержащие кишечную палочку, при недостаточно эффективной термической обработке тоже могут стать причиной кишечной инфекции.

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