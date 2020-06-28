Россиянам назвали провоцирующие старение продукты

Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие. Об этом рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева, передает «Аргументы и факты».

Специалист добавила, что к таким продуктам можно отнести сосиски, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты, выпечку, сладкие сухие завтраки, молочные десерты.

«Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус», — объяснила Прунцева.

По словам диетолога, на фоне нехватки белка в организме наблюдается снижение мышечной массы. Также есть риск серьезного снижения иммунитета.

Накануне сообщалось, что эксперты Роскачества дали советы россиянам по выбору качественного шашлыка: в первую очередь надо обратить внимание на то, как продукт упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Кроме того, покупателям нужно проверять дату изготовления шашлыка, а также размер и плотность кусков: они должны быть равномерными.

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