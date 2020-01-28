Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов. Такой прогноз дали в Аналитическом центре при правительстве, сообщают «Известия».

Отмечается, что с 1 ноября 2019 года молочная продукция включена в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». Кроме того, с 1 июня 2020 года будет введена и цифровая маркировка этого товара. Это создаст повышенную нагрузку на производителей. Также эксперты поясняют, что производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.

По данным аналитиков, цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения. Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается.

Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов). Это связано с увеличением НДС для пальмового масла и сокращением площади под посевы гречихи.

В феврале 2019-го замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сказал, что рост цен на продукты необходим для развития бизнеса в стране. По его словам, рост цен на мясо птицы и яйца «вызвано активным развитием этого сектора», благодаря чему страна полностью обеспечила себя этой продукцией.

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