Оценена вероятность подорожания мяса и молока в России

Рост цен на мясо и молоко в России на уровне 10-12 процентов вероятен. Продукты могут подорожать, в частности, из-за роста издержек производителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов указал, что к повышению стоимости может привести, в частности, введение цифровой маркировки. По его словам, это может привести к «серьезному росту себестоимости продукции, и, соответственно, к серьезному росту цен молочных продуктов». Белов также указал, что повышение цен на молоко приведет к дальнейшему снижению спроса.

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По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, цены на свинину будут на 5-7 процентов ниже прошлогодних. Что касается птицы, то цена останется на прежнем уровне. «Основные драйверы ценообразования все-таки спрос и предложение», — констатировал он.

Ранее во вторник, 28 января, эксперты аналитического центра при правительстве объявили, что в текущем году молоко и мясо могут подорожать на 10-12 процентов. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья. По данным аналитиков, цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения.

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