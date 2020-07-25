Названа опасность ожирения для пациентов с коронавирусом

Ожирение значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. К таким выводам пришли в министерстве здравоохранения Великобритании, на фоне чего премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан худеть, сообщает The Independent.

«Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья», — подчеркнул Джонсон в разговоре с журналистами. Он уточнил, что сам находится на пути к здоровому весу. Для этого премьер меньше ест и много занимается спортом.

Эксперты государственного агентства Public Health England пришли к выводу, что люди с индексом массы тела (BMI) от 25 до 29,9, то есть имеющие лишний вес, с большей вероятностью столкнутся с осложнениями или будут госпитализированы. Тем, чей BMI составляет от 30 до 35, коронавирус нового типа угрожает смертью с вероятностью, повышенной на 40 процентов.

Пациенты с BMI выше 40 имеют в два раза больший риск погибнуть из-за COVID-19. Хотя они составляют только 2,9 процента от всего населения Великобритании, они занимают около восьми процентов мест в отделениях интенсивной терапии. Медики призвали худеть всех, чей индекс массы тела сколь-нибудь выше 25, а всех остальных — остерегаться набирать жировую массу.

Днем ранее стало известно, что Джонсон планирует принять непосредственные меры против ожирения жителей Великобритании, а именно — ограничить продажу и рекламу вредной еды.

К другим факторам смертности из-за коронавирусса ранее отнесли диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания.