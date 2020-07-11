Назван фактор смертности от коронавируса

Одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия. Соответствующее исследование китайских ученых опубликовано в журнале Diabetologia.

Как выяснили ученые, существует связь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых ранее при этом не диагностировался сахарный диабет.

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Причиной смертности являются осложнения, которые развиваются на фоне COVID-19. С целью избежать их специалисты рекомендуют проходить регулярное гликемическое тестирование, которое позволит контролировать состояние сердечно-сосудистой системы человека.

В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом. К ним специалисты отнесли, в частности, ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания.

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