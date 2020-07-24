Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма

Коронавирусная инфекция влияет не только на легкие. Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания. Их в беседе с RT перечислил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

Эксперт отметил, что COVID-19 не проходит как обычная пневмония. Как правило, течение болезни сопровождается интоксикацией организма и высокой температурой тела, которую ничем не удается снизить. Все это оказывает длительные негативные последствия на организм.

Кроме того, меры по предотвращению рубцевания легких после вызванных коронавирусом повреждений нужно принимать очень быстро. «Через год он [рубец] становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких — нет», — сказал Терновой.

Негативное воздействие оказывается и на почки и печень из-за принимаемых антибактериальных препаратов. Кроме того, коронавирус воздействует на поджелудочную железу, что усугубляет течение сахарного диабета. Эффекту подвержены и сердечно-сосудистая система: инфекция вызывает риск микротромбозов.

При этом могут появиться психические и неврологические нарушения: депрессия, апатия, астенический синдром и посттравматическое расстройство. Кроме того, перенесенная инфекция тесно связана и с социальными проблемами.

Ранее сообщалось, что почти у 90 процентов пациентов, переболевших COVID-19, даже спустя два месяца после выздоровления наблюдается ряд симптомов.