Генсек ООН поставил цель закончить все войны за 100 дней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что международное сообщество должно поставить цель закончить все войны за 100 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава международной организации напомнил, что призывал положить конец вооруженным конфликтам из-за разразившейся пандемии коронавируса. Теперь Гутерреш заметил, что осталось всего 100 дней до конца 2020 года, в связи с чем актуальна другая цель. «Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв [добиться прекращения огня по всему миру] в жизнь к концу этого года», — сказал португалец.

Ранее Гутерреш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля. По его словам, на данный момент пандемия является «угрозой номер один» для глобальной безопасности, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион умерших в результате распространения вируса. Генсек подчеркнул, что, хотя многие и возлагают надежды на вакцину, от пандемии все же нет панацеи.