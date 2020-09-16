ВОЗ сравнила распространение коронавируса в Европе и России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнила темпы распространения коронавирусной инфекции в России и Европе. Об этом рассказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, ее цитирует РИА Новости.

«На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост случаев заражения. Мы этого не видим в России», — подчеркнула она. По словам Вуйнович, такие выводы сделали на основании данных, которые ежедневно предоставляются ВОЗ.

По данным на 16 сентября, с начала пандемии в России выявили 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки зафиксировали 5670 новых случаев заражения. Большинство из них в Москве (750), Санкт-Петербурге (207) и Московской области (173).

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Отечественным препаратом заинтересовались более 50 стран. Всего в настоящий момент в России разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

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