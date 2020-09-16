Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 5,6 тысячи

В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 16 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (750), Санкт-Петербурге (207) и Московской области (173). За последние 24 часа умерли 132 пациента с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Отечественным препаратом заинтересовались более 50 стран. Всего в настоящий момент в России разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса.

Ранее Собянин отрицательно ответил на вопрос о целесообразности возвращения ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. Кроме того, по его словам, в Москве свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19.