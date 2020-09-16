В Роспотребнадзоре оценили опасность переболевших COVID-19 для окружающих

Переболевшие COVID-19 люди вряд ли представляют опасность для окружающих после выздоровления. Такую оценку в разговоре с ТАСС дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Данных о том, что переболевший коронавирусной инфекцией человек может быть опасен для окружающих, в мировой литературе пока нет», — сказала она.

По словам специалиста, выздоровевший человек еще какое-то время может выделять вирус, но не живой и не способный к размножению в другом организме. Положительные анализы на коронавирус в таких случаях говорят о реакции тест-системы на генетический материал инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что перенесший COVID-19 может выделять вирус до трех месяцев. В России самый продолжительный такой случай длился 48 дней. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отмечал, что обычно коронавирус выделяется около двух недель, но может и дольше.