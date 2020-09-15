В России предсказали множество волн коронавируса

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России — и вторую, и третью, и десятую. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 15 сентября.

«До тех пор пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — сказал Гинцбург. Он отметил, что для иммунизации достаточного числа россиян необходимо выпускать около 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц. Это, по мнению директора центра, позволит сформировать коллективный иммунитет за 10-12 месяцев.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что вспышки коронавируса, зафиксированные примерно в десятке российских регионов, могут быть связаны с тем, что в стране уже есть предпосылки для второй волны пандемии COVID-19. «Люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти. Причем увеличение заболевших в некоторых регионах значительное, поэтому речь идет именно о вспышках», — сказал медик.

Также сообщалось, что специалисты ожидают подъем заболеваемости COVID-19 в ноябре. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, повышение заболеваемости поможет определить, защищает ли разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. По его словам, в столице свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19. Вводить дополнительные ограничения в связи с распространением инфекции в городе не планируется, заверил градоначальник.