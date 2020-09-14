Собянин оценил необходимость новых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить новые, дополнительные ограничения в связи с коронавирусом не планируется, поскольку ситуация с распространением инфекции в столице остается стабильной. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 14 сентября.

Оценивая необходимость введения ограничений, Собянин отметил, что ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. Кроме того, в Москве свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19. Положительный результат на коронавирус, по словам Собянина, дают 1,5 процента проведенных тестов.

Ранее в сентябре Собянин говорил, что не исключает второй волны коронавируса в столице, однако надеется, что ее удастся пройти без введения ограничений. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она не исключена в каком-то виде», — отмечал градоначальник. Он также подчеркивал, что московская система здравоохранения готова к новым вызовам «без всяких дополнительных серьезных ограничений».