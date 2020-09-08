Собянин высказался об ограничениях во время второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает второй волны коронавируса в столице, однако надеется, что ее удастся пройти без введения ограничений. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 8 сентября.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она не исключена в каком-то виде», — сказал Собянин. Он подчеркнул, что, по его мнению, московская система здравоохранения готова к новым вызовам «без всяких дополнительных серьезных ограничений».

Ранее Собянин говорил, что второй волны коронавируса в России нет, а в некоторых регионах пока еще продолжается первая волна распространения инфекции. «Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли», — оценил градоначальник соответствующие данные о второй волне.

10 августа стало известно, что осенью россиянам все же следует ожидать вторую волну коронавируса. Причем, по прогнозам эпидемиолога Михаила Фаворова, в Москве вирус будет более агрессивным. Он добавил, что тем, кто заразился осенью, будет тяжелее переносить болезнь чем тем, с кем это произошло летом. Специалист предположил, что защитные маски россиянам придется носить еще два года.