Собянин оценил данные о второй волне коронавируса в России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в России нет, а в некоторых регионах продолжается первая волна распространения инфекции. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24», передает «Газета.ру».

«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли», — оценил градоначальник соответствующие данные.

По словам Собянина, некоторые российские субъекты в настоящее время находятся в эпицентре эпидемии.

Ранее в России объявили о международном признании вакцины от коронавируса «Спутник V». Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций объяснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.

По последним данным, общее число инфицированных в России составило 1 020 310 за все время распространения инфекции. Из них 17 759 умерли, а 838 126 выздоровели. Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (671), Санкт-Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144), Ставропольском крае (129), Свердловской области (119).