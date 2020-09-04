Мурашко назвал число проходящих исследования вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что на данный момент в России есть пять вакцин от коронавируса, которые рассматриваются или уже получили разрешение на исследование. Об этом он заявил в интервью на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Министр заявил, что среди разрабатываемых в России средств есть вакцина, созданная институтом Чумакова, а также вакцина центра «Вектор».

Мурашко также отметил, что в 30 регионах ситуация с коронавирусом остается напряженной, хотя и имеет позитивную динамику. Министр подчеркнул, что это, в первую очередь, северные регионы, где присутствуют вахтовые рабочие.

Ранее в России объявили о международном признании вакцины «Спутник V». Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций объяснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.