Назван месяц начала подъема заболеваемости COVID-19 в России

Специалисты ожидают подъем заболеваемости COVID-19 в ноябре. Такой месяц назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС в понедельник, 14 сентября.

По его словам, повышение заболеваемости поможет определить, защищает ли разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса, поскольку чтобы оценить эффект, должно пройти минимум два месяца с момента вакцинации.

Горелов добавил, что осенью также стартует новый этап определения уровня коллективного иммунитета в регионах. «И понятно, что окончательно проблема [распространения коронавируса] будет решена вакциной, бесспорно», — констатировал он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что вспышки коронавируса, зафиксированные примерно в десятке российских регионов, могут быть связаны с тем, что в стране уже есть предпосылки для второй волны пандемии COVID-19. «Люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти. Причем увеличение заболевших в некоторых регионах значительное, поэтому речь идет именно о вспышках», — сказал медик.