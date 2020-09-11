Вспышки коронавируса в десятке российских регионов связали со второй волной

Вспышки коронавируса, зафиксированные примерно в десятке российских регионов, могут быть связаны с тем, что в стране уже есть предпосылки для второй волны пандемии COVID-19. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с изданием «Комсомольская правда» в пятницу, 11 сентября.

«Люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти. Причем увеличение заболевших в некоторых регионах значительное, поэтому речь идет именно о вспышках», — сказал медик, подчеркнув, что «вирус остается достаточно опасным». Вместе с тем Болибок отметил, что при соблюдении всех необходимых правил профилактики инфекций «такого всплеска не будет».

О том, что в 11 регионах страны произошли вспышки коронавируса, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. При этом, по его словам, сейчас в стране идет первая волна COVID-19, поэтому специалистам сложно прогнозировать вторую волну.

По последним данным, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 051 874 россиянина. Большинство инфицированных (868 107) вылечились. За последние сутки выявили 5504 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны.