В России выявлено 5504 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5504 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 11 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (698), Санкт-Петербурге (216), а также в Московской (175), Нижегородской (161) и Ростовской (158) областях. Также за последние сутки умерли 102 пациента с COVID-19, еще 5734 человека выздоровели. Таким образом, число вылечившихся за сутки пациентов превысило число инфицированных.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 051 874 россиян. Из них 18 365 человек умерли, еще 868 107 — вылечились.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» — ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.