Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве России, передает РИА Новости.

По утверждению ведомства, препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в ближайшее время будет доставлен в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предсказал, что в случае успешного проведения массовой вакцинации пандемия коронавируса закончится в России летом следующего года. По его словам, масштабы производства позволят за 12 месяцев произвести 80 миллионов доз вакцины.