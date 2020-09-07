Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за последние сутки зафиксировали 5185 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 7 сентября.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (690), Санкт-Петербурге (196), Московской области (166), а также в Ростовской и Нижегородской областях (по 151). Кроме того, за последние сутки скончался 51 человек, а полностью излечились 2328 пациентов.

Так, с учетом новых данных, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 030 690. Из них 17 871 пациент с COVID-19 скончался, еще 843 277 выздоровели.

Ранее в России объявили о международном признании вакцины от коронавируса «Спутник V». Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций объяснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.