Россияне согласились на еще одну самоизоляцию

Более половины россиян (60 процентов) согласились на еще один режим самоизоляции в случае второй волны коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишут «Ведомости».

Чуть меньше половины (45 процентов) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса. При этом 41 процент респондентов полагает, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше.

Кроме того, за более строгие меры выступили 19 процентов опрошенных граждан, а еще 18 процентов — за менее строгие. Противники ограничений настаивают, что эти меры еще сильнее ударят по экономике, лишив людей заработка.

При этом указывается, что большинство опрошенных готовы отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, но не готовы снова к режиму нерабочих дней.

Как пояснили социологи, сейчас большинство граждан выступают за повторное введение ограничений в связи с тем, что, если ситуация ухудшится, то эпидемия станет «похожа на настоящую» с более тяжелыми последствиями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не верить слухам о возможном повторном введении карантина в столице. По его словам, в случае возникновения критической ситуации столичные власти будут «на нее реагировать».