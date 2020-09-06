Собянин призвал не верить слухам о новом карантине в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал горожан не верить слухам о возможном повторном введении карантина в столице.

«Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — отметил мэр.

По его словам, в случае возникновения критической ситуации столичные власти будут «на нее реагировать». «Но заранее закапывать себя и говорить: ужас, ужас — это не стоит», — заключал Собянин, призвав горожан быть более оптимистичными.

Ранее власти Москвы уже опровергали слухи о возможном повторном введении режима самоизоляции в городе из-за угрозы распространения второй волны коронавируса. По словам чиновников, такой сценарий не рассматривается в городском правительстве.