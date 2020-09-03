Малышева сделала прогноз о второй волне коронавируса в России

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сделала прогноз относительно вероятности второй волны коронавируса. Врач объяснила, что медицина готова к возможному росту числа заразившихся. Об этом она рассказала во время совместного прямого эфира со своим сыном, запись опубликована на YouTube.

«Даже если будет вторая волна, вы должны чувствовать себя спокойно», — призвала Малышева зрителей. Она объяснила, что медики сегодня знают, как лечить коронавирус. Кроме того, в России есть популяционный иммунитет: по словам врача, около 25 процентов жителей страны уже имеют иммунитет к вирусу.

Доктор также обратила внимание на то, что медицинская система готова к возможному росту числа заразившихся. В частности, в Москве есть десять тысяч резервных коек. «Поэтому даже если что-то будет, то мы знаем как лечить и нам не надо парализовать мир», — подчеркнула телеврач.

Малышева высоко оценила меры, принятые в России для борьбы с пандемией и во время постепенного выхода из режима самоизоляции. «Именно в эту вспышку Россия выглядит особенно достойно и вызывает реально большое уважение. Возможно, потому что у нас сохранились инфекционные больницы, сохранилась санитарная служба», — отметила она. Телеврач добавила, что «Россия и Москва сегодня выглядят адекватнее всех по выходу из тяжелейших карантинных мероприятий».

Ранее главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. Он посчитал подобный скорый сценарий крайне маловероятным и отметил, что для него нет никаких предпосылок.