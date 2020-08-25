Малышева вернулась из Нью-Йорка в Москву и испытала счастье от толп людей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева вернулась в Россию после поездки в США к сыновьям и внукам. В сторис Instagram она записала свою реакцию на происходящее в центре Москвы после своих наблюдений ситуации в Нью-Йорке.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город», — сказала Малышева, прогуливаясь по Трубной улице. Она показала пешеходов, некоторые из которых были в медицинских масках.

Позже специалист записала еще одно видео о том, какие эмоции испытывает, находясь у храма Христа Спасителя со стороны Пречистенки. «Господи, какое счастье, что я в Москве! Тут прям какая-то жизнь огромная, с людьми и неземная красота!» — воскликнула телеврач.

В июле Малышева улетала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с родственниками. Оба сына живут в США. У старшего, Игоря было двое детей: пятилетний Игорь и двухлетний Артур, а недавно родилась дочь. Игорь работает в госпитале. Младший, Василий окончил юридическую школу и также проживает в Нью-Йорке.

Она отмечала, что жители американского мегаполиса «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции. По ее словам, в Нью-Йорке и в июле было «закрыто тотально все», а люди «тотально все в масках».